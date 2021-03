Maraton-Moen om OL: – Treng ikkje vaksine for å setje meg på flyet

sport

– Eg veit at dei fleste av dei som sit på flya er friske. Dei må gjennom ein covid-test. Eg vil føle meg trygg på reisa dit. Kjem eg til utøvarlandsbyen eller precamp med norske utøvarar, veit eg at dei er testa, seier Noregs maratonhåp til NTB.

– Eg trur at om eg held meg til færrast mogleg personar frå eg set meg på flyet her heime til eg får sprunge løpet og set meg på flyet tilbake, vil eg føle meg trygg, seier han.

Ingebrigtsen skeptisk

Trenarpappa Gjert Ingebrigtsen sa i eit intervju med NTB tidlegare denne veka at han var skeptisk til å sende sønene sine til OL i Tokyo utan at dei er vaksinerte.

– Vi håpar og trur at i god tid før OL, så er ein vaksinert. Vi har betenkeligheter med å reise uvaksinerte til OL. Vi er skeptiske til å vere tre–fire veker i Japan saman med mange menneske som ikkje er vaksinerte, sa han måndag.

Dette er altså Moen ikkje samd i.

– Eg trur ikkje at det for oss utøvarar på død og liv vil vere noko behov for å ta vaksine. Eg treng ikkje vaksinen for å setje meg på flyet til OL, seier trønderen.

Må setjast i juni

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund erkjenner at det er godt mogleg at norske OL-utøvarar må reise til Japan utan å vere vaksinerte.

– Per dato er vi langt bak i vaksinekøen. Det heng i det blå om vi blir vaksinerte før vi dreg til OL eller ikkje, sa han til NTB tysdag.

IOC har varsla at utøvarane kan få ein kinesisk vaksine i forkant av meisterskapen, men Slokvik seier at det ikkje vil vere aktuelt for norske utøvarar. Vaksinen vil truleg ikkje bli godkjend i Noreg, og det vil ikkje vere mogleg å la seg vaksinere etter framkomst Japan.

– Det blir for seint. Det skal gå fleire veker mellom dei to dosane, og det andre er at vaksinen må setjast på eit tidspunkt der det ikkje går ut over førebuingane. Skal vi få sett vaksinar, må vi setje dei seinast i juni, understrekar han.

(©NPK)