Idretten og det frivillige fekk 2,1 Raja-milliardar – mest til NFF og hockeyforbundet

Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har administrert kompensasjonsordninga på vegner av Kulturdepartementet, behandla nyleg dei siste søknadene i krisepakke tre. Onsdag vart den endelege oversikta over kor mykje idretten har fått utbetalt publisert.

I alt vart det i fjor oppretta tre ulike krisepakkar til idretten for å kompensere tapte inntekter for heilt eller delvis avlyste arrangement. Den totale utbetalinga frå ordningane enda på over 2,1 milliardar kroner.

Dei største enkeltbeløpa gjekk til Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund.

NFF fekk utbetalt til saman 62,9 millionar kroner fordelt på fleire ulike søknader. Norges Ishockeyforbund har samla sett fått innvilga søknader på 53,5 millionar kroner.

Norges Håndballforbunds største innvilga søknad utgjer 29,3 millionar kroner og stammar frå krisepakke tre. Den omfattar bortfall av inntekter knytte til «avlysningen» av Noregs del av handball-EM for kvinner før jul i fjor.

