Helsedirektøren vil ha same reglar for toppidretten i Viken og Oslo

sport

Direktøren i Helsedirektoratet seier til NTB at han føretrekkjer ei harmonisering av reglane for Oslo og nabofylket Viken.

– Eg trur det er klokt at det er same reglar for desse områda. Og så blir det opp til regjeringa om det skal leggjast på eit meir ope eller eit meir lukka nivå, seier Guldvog.

Nye koronainnstrammingar frå regjeringa denne veka har ført til at ei rekkje toppidrettslag i Viken, Nordland, Vestfold og på Haugalandet er pålagd treningsstans. Samtidig kan hovudstadslag som Vålerenga, Grorud og KFUM arrangere fellestreningar.

Guldvog vil ikkje vurdere om Viken bør få ein lette i tiltaka, eller om det bør strammast inn i Oslo, men er tydeleg på at situasjonen no ikkje er logisk.

– Det er i realiteten eit val som må takast, og der må ein vekte toppidretten inn mot andre aktivitetar. Det er meir eit politisk spørsmål enn eit reint helsefagleg spørsmål, seier han.

I toppfotballen er det mange lag som blir ramma av den nyleg innførte treningsstansen. Det gjeld åtte eliteserielag og tre 1.-divisjonslag for menn, og dessutan fire toppserie- og to 1.-divisjonsklubbar for kvinner.

Norges Fotballforbund tok tysdag kontakt med Helsedirektoratet med ei bønn om å få unntak frå treningsstansen i Viken. Svaret vart nei. Men Guldvog har forståing for at idretten kjem med slike førespurnader.

– Det må vi akseptere. Vi steller oss til mange sektorar som bankar på døra og vil ha unntak, og så må vi sjå korleis dette kan løysast. Vi ønskjer å vere løysingsorienterte og forstår at dei har behov. Samtidig må vi sjå dette i samanheng med den smittesituasjonen som finst, seier han.

(©NPK)