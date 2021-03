FIS-topp testa positivt for korona

sport

Couder, som har ansvaret for dei tekniske øvingane i alpinsirkuset for menn, testa seg etter at han opplevde symptom. Han gjekk umiddelbart i sjølvisolasjon, heiter det i ei pressemelding.

Alle personar som har vore i nærkontakt med Couder, inkludert andre i FIS-leiinga, har vorte testa på nytt for koronaviruset og vil bli testa kvar dag i tida som kjem.

Racedirektør for fartsdisiplinane, austerrikaren Hannes Trinkl, vil framover overta ansvaret til Couder for dei kommande renna under verdscupfinalen i sveitsiske Lenzerheide.

Utforrenna som var planlagde for kvinner og menn onsdag vart utsette på grunn av snøvêr. Det er planlagt super-G i Lenzerheide torsdag.

