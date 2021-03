Alpinisten Hannes Reichelt legg opp

sport

Han toppa karrieren med VM-gull i super-G for seks år sidan. Han vann 13 verdscuprenn, blant dei utforrennet i Kitzbühel, og hadde til saman 44 pallplasseringar i verdscupen.

Reichelt kom gong på gong tilbake etter alvorlege skadar og heldt fram med å vinne renn. Det gjaldt både korsbandskadar og omfattande ryggproblem, men etter kneskaden han pådrog seg i desember 2019 greidde han ikkje å ta seg tilbake til ypparste nivå.

Han vart utelaten frå Austerrikes VM-lag førre månad og er heller ikkje kvalifisert for verdscupfinalen i Lenzerheide. Torsdag skal han likevel køyre ned super-G-løypa som prøvekøyrar før finalerennet.

– Etter 20 år følte eg at tida var inne for å ta farvel. Eg sleit stadig meir med å køyre på grensa. For meg er det alt eller ingenting, seier Reichelt.

Han vann i 2008 si einaste krystallkule som vinnar av super-G-cupen, og det på usannsynleg vis. Han var 99 poeng bak Didier Cuche før finalerennet, vann det og innkasserte 100 poeng. Cuche hamna så vidt utanfor poengplass, og dermed kunne Reichelt juble.

(©NPK)