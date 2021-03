VIF og Fagermo med Glimt-grep – avlyser treningskamp

sport

Overfor VG slår Fagermo fast at han slett ikkje ønsker å møte Glimt før sesongen. Han har vore sterkt kritisk til bodøværinganes treningsleir i utlandet.

– Vi andre drar ikkje til Spania når vi blir sterkt rådd frå det. No er vel dei i ferd med å spele sin femte kamp der nede, men det kan vi utlikne før seriestart. Da har vi ein sjanse. Vi lever av konkurranse, toppidrett og marginar, seier VIF-trenaren og foreslår at andre norske lag tar same grep.

– Viss alle gjer som vi gjer, og ingen speler treningskampar mot dei, så jamnar vi ut det forspranget. Da må dei spele internkampar dei siste vekene før seriestart, slik som vi andre har gjort den siste tida.

Glimt-laget har vore på Marbella dei siste vekene, og opphaldet blir ikkje avbrote med det første. Manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt ønsker ikkje å kommentere Fagermos utspel, men stadfestar at han har fått beskjed om at treningskampen mot VIF 18. april er blitt avlyst.

