Trondheim avlyser ski-NM – fryktar smittespreiing: – Ville vore uforsvarleg og umusikalsk

Arrangementet NM-veka skulle omfatta renn i ei rekkje vinteridrettar. Forutan langrenn, skiskyting og hopp skulle det òg vore kjempa om NM-medaljar i hundekøyring, kombinert og curling.

No har Trondheim kommune vedteke å avlyse arrangementet. Årsaka er den kraftige smitteauken på landsbasis den siste tida og faren for smittespreiing.

NM-veka skulle etter planen gått frå 25. til 28. mars.

Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo var blant utøvarane som skulle innteke Granåsen.

– Vi meinte veldig lenge at vi skulle få til dette, og at vi skulle halde lyset grønt. Men som alle veit har vi den siste veka sett ei uønskt smitteutvikling. Det gjer at det ville ha vore uforsvarleg og umusikalsk å arrangere no, seier direktør for kultur og idrett i Trondheim kommune, Ola By Rise, til NTB.

Auka smitte

Avgjerda om avlysing er teken etter råd frå kommuneoverlegen i Trondheim og dialog med organisasjonane til idretten.

Det samla talet personar som skulle vore involvert i arrangementet er rundt 600, inkludert 70 personar frå NRK.

– Veldig mange kjem frå det området som no er stengt ned, altså Viken. Forflytting av folk er vanskeleg i denne situasjonen, seier Ola By Rise.

Trondheim kommune opplyser at det var laga gode smittevernprotokollar for arrangementet, og det var òg planlagt testing av tilreisande ved framkomst Trondheim eller før avreise frå Oslo.

«I løpet av de siste ukene har imidlertid smittesituasjonen i østlandsområdet utviklet seg i alvorlig retning med et raskt økende smittetall. Det utfordrer kapasiteten for testing og smittesporing, og det blir svært krevende å få/ha kontroll over smitteveiene», skriv kommunen.

Ikkje forsvarleg

Vurderinga som er gjord frå kommunens side, er at arrangementet mest sannsynleg ville medført smittespreiing. I ei fråsegn heiter det at ein måtte ha forventa at ein del av tilreisande ville ha vore smitta.

«Selv om smittevernplanene er gode, vil det store antallet tilreisende øke risikoen for glipper som kan medføre smittespredning også utover den enkelte kohort», heiter det i ei fråsegn.

Ola By Rise understrekar at avgjerda om avlysing ikkje vart teken med lett hjarte.

– Det var svært vanskeleg fordi veldig mange har jobba hardt og over tid med dette, inkludert Trondheim kommune, seier han, men understrekar at liv og helse naturleg nok går føre.

Der blir det òg peika på at det er den meir smittsame muterte virusvarianten frå Storbritannia som dominerer biletet i Noreg akkurat no, og at det er påvist at denne gir meir alvorleg sjukdom òg hos yngre.

Det gjer at kommuneoverlegane og smittevernlegane i Trondheim ser på at eit arrangement av NM-vekas storleik ikkje lenger er smittevernfagleg forsvarleg. Den vurderinga har kommuneleiinga slutta seg til.

