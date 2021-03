sport

Der møter han colombianske Daniel Elahi Galán (112 på verdsrankinga) i første runde av ATP 500-turneringa. Ruud ligg på 25.-plass.

– Han er faktisk ein litt farleg spelar. Eg har sett litt på resultata hans, og han ligg rett bak 100-streken. Han kvalifiserte seg til Roland Garros og slo eit par bra spelarar der, seier Casper Ruuds far Christian til NTB.

– Casper har møtt han før (tre sigrar av tre moglege). Så kjenner han relativt godt.

Ruud er tilbake i turneringsspel etter at han pådrog seg ein skade under Australian Open for ein månad sidan. Det var ein muskel i mageregionen som skapte trøbbel for han. Dermed valde han å gi seg i 4.-rundekampen.

I Acapulco blir det berre spelt kampar på kvelden lokal tid. Det betyr at Ruud truleg ikkje er i spel før tidlegast ved 4.00-tida natt til onsdag i Noreg.

10 millionar kroner ligg i premiepotten i turneringa i Mexico.

