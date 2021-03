Premier League-spiss byter landslag

sport

Adams har kampar for det engelske U20-landslaget, men har no bestemt seg for å byte landslag.

Angriparen skal representere det nye landet sitt allereie i dei kommande VM-kvalifiseringskampane mot Austerrike, Israel og Færøyane seinare denne månaden.

Adams har spelt 28 kampar for Southampton i ligaen denne sesongen og har skåra sju mål.

Spissen har tidlegare takka nei til spel for Skottland, men har no snudd i saka. Southampton-spelaren kvalifiserer for spel for Skottland gjennom besteforeldra sine.

