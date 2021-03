LSK-sjef freser mot Glimts Spania-reise: – Kan kaste fair play-anden i dass og skylje ned

sport

Det er i eit intervju med VG at klubbtoppen på Åråsen fyrer laus mot eliteseriekollegaen. Medan LSK og ei rekkje andre klubbar er pålagde treningsforbod frå tysdag som følgje av nye strenge tiltak i Viken, førebur regjerande meister Glimt seg til seriestart i Spania.

Utanriksdepartementet rår mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land fram til 15. april. Glimt opplyste før avreise at treningsleiren var klarert med mellom anna lokale helsestyresmakter og NFF.

LSK-leiar Mesfin meiner likevel at det i all hovudsak handlar om eit moralsk val.

– Etter mi meining kan vi kaste fair play-anden i dass og skylje ned. Det er «me, myself and I» som gjeld. Sånn er ikkje alle, men det hjelper ikkje, når nokon er det, seier han til VG.

Slår tilbake

LSK-leiaren er klar på at Åråsen-klubben ikkje vil følgje dømet til eliteseriekollegaen.

Dagleg leiar i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, svarar med hardt skyts på utsegnene frå Mesfin.

– Det opplevast som litt utruleg at Simon Mesfin i Lillestrøm faktisk brukar høvet til å kritisere Bodø/Glimt. Det er ingenting ved treningsopphaldet vårt i Marbella som strir imot nasjonale og reglar og retningslinjene til lokale styresmakter, og etter mitt skjøn er det direkte utidig av Simon å plassere seg sjølv i rolla som moralsk vaktar i norsk fotball, seier han.

Thomassen legg til at han har stor forståing for klubbane som no er pålagde treningsnekt er i ein frustrerande og vanskeleg situasjon.

Sandefjord reagerer

Fleire andre eliteserieklubbar er på LSKs linje når det gjeld vurderinga rundt å reise utanlands på treningsleir.

Til Eurosport er både Stabæk, Sarpsborg og Sandefjord klare på at det ikkje er aktuelt å følgje Glimts døme.

Dagleg leiar i Sandefjord, Espen Bugge Pettersen, seier til kanalen at han ikkje heilt ser logikken med reising.

– Saka er ein annan om ein får grønt lys frå alle instansar. Vi har rett til å ta dei vurderingane sjølv, men vi er ein del av eit større samfunn, anten ein liker det eller ei. I hovudet mitt høyrest det veldig spesielt ut å køyre eit soloopplegg på dette, seier han til Eurosport.

