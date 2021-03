Idrettsforbundet om NM-avlysing: – Liv og helse må komme først

sport

Tysdag vedtok Trondheim kommune at neste helgs planlagde NM-renn i skiskyting, hopp, langrenn, kombinert, hundekøyring og curling ikkje blir noko av.

Avgjerda vart teken dialog med organisasjonane og rådet frå idretten frå kommuneoverlegen i Trondheim. Bakgrunnen er smittesituasjonen nasjonalt.

– Norges idrettsforbund synest det er veldig synd at heile NM-veka må avlysast, men har stor forståing for avgjerda. Vi har no ein svært krevjande smittesituasjon, og då må liv og helse komme først, seier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

– Vi er leie oss for at vi heller ikkje denne vinteren får arrangert den første utgåva av NM-veka vinter – og må berre sjå fram til 2022, legg ho til.

Det var frå før bestemt at NM-veka skulle gå utan publikum og med langt færre idrettar ein opphavleg planlagt. Kommuneoverlegane og smittevernlegane i Trondheim har likevel vurdert det slik at arrangementet ikkje lenger er smittevernfagleg forsvarleg.

Planen er at sommarens NM-veke skal arrangerast i Sarpsborg i juni, medan Bergen og Voss skal arrangere NM-veka vinter i 2022.

(©NPK)