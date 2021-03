Friidrettssjef Slokvik: – Vi må vere vaksinerte innan juni

sport

– Per dato er vi langt bak i vaksinekøen. Det heng i det blå om vi blir vaksinerte før vi dreg til OL eller ikkje, seier Slokvik til NTB.

I Olympiatoppen er haldninga at utøvarane må halde plassen sin i vaksinekøen.

– IOC har varsla om at utøvarane kan få ein kinesisk vaksine i forkant av meisterskapen?

– Han er ikkje godkjend i Noreg, og dei seier at han heller ikkje kjem til å bli godkjend i Noreg. Det tilbodet får ikkje vi nytta oss av. Men det er bra om somme andre land kanskje får nytte seg av han, seier Slokvik.

– Er det aktuelt å la seg vaksinere etter framkomst til Japan?

– Det blir for seint. Det skal gå fleire veker mellom dei to dosane, og det andre er at vaksinen må setjast på eit tidspunkt der det ikkje går ut over førebuingane. Mange blir òg dårlege i nokre dagar etter at vaksinen er sett, og då kan han ikkje setjast rett før OL slik at du mistar ei veke med trening. Skal vi få sett vaksinar, må vi setje dei seinast i juni.

Skepsis

– Og om det ikkje går, er alternativet å dra til OL utan å setje vaksine?

– Ja. Det er det, og det er, som du sikkert har sett, Gjert Ingebrigtsen skeptisk til, seier Slokvik.

Trenarpappa Ingebrigtsen sa i eit intervju med NTB tidlegare denne veka at han var skeptisk til å sende sønene sine til OL i Tokyo utan at dei var vaksinerte.

– Vi må berre stelle oss til det regelverket som til kvar tid gjeld, sa han.

Koronapandemien gjer at det òg er store utfordringar med i det heile å kvalifisere seg til meisterskapen. Nokre av Noregs fremste medaljekandidatar er allereie kvalifiserte til Tokyo-leikane, men det gjeld langt frå alle.

Slokvik trur ikkje det er aktuelt å lempe på kvalifiseringskrava sjølv om det for somme blir få konkurransar å vise seg fram på. Han trur ikkje det blir enklare å kvalifisere seg til OL på gamle merittar.

– Nei, det blir det ikkje. Olympiatoppen er steinhard der, og du må ta krava som det internasjonale forbundet har sett uansett.

Eige sprang

For Norges Friidrettsforbund kan det vere aktuelt å lage fleire konkurransar på heimebane enn det opphavleg var tenkt, slik at dei beste får moglegheita til å vise seg fram.

– Vi kjem nok antakeleg til å setje opp ein 10.000 meter på Bislett for dei som ønskjer å springe han. I staden for at vi reiser ut må vi kanskje sjå på moglegheita for stemne her til lands for dei som treng å kvalifisere seg.

Problemet for Slokvik og Noreg er at mange OL-plassar skal komme gjennom ranking, og at heimlege stemne ikkje får tilstrekkeleg med kvalifiseringspoeng. Norske reglar for innreisekarantene gir ekstra utfordringar.

– Du får mange fleire poeng i internasjonale stemne med mange deltakarar. Vi får rett og slett sjå an. Utøvarane må trene som vanleg, og så får vi korleis det blir. Det gjeld for dei fleste. Vi har ein del stemne i Noreg på terminlista, men det er veldig få som har gått aktivt ut med informasjon. Det er ikkje så mykje meir vi får gjort enn å sjå an situasjonen.

– Vi har planlagt veldig lite på grunn av den store uvissa. Vi reknar med at det blir OL, og så reknar vi med at vi gjort mykje av Diamond League etter OL, seier friidrettstoppen.

Forskove

Diamond League-sesongen er elles forskoven slik at han har seinare oppstart enn normalt. Det knyter seg stor uvisse rundt dei ulike stemna.

– Per dato er det heller ikkje mogleg å arrangere Bislett Games med dei reglane som gjeld for innreise til Noreg, seier Slokvik.

– Kan det vere ei moglegheit at Bislett Games blir utsett til seinare på året?

– Det kan godt vere. Eg har ikkje vore i ein spesiell dialog med dei om det.

(©NPK)