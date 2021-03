Forbundet ventar med å avlyse ishockeysesongen – ønskjer fleire avklaringar

sport

Det skriv Nitten.no etter at forbundet, Norsk Topphockey og dei ti eliteserieklubbane for menn heldt møte tysdag ettermiddag.

Forbundet ønskjer få situasjonen i Viken-kommunane heilt avklart før ein eventuell set endeleg stans for sesongen.

– Vi opplever at det framleis er uavklart om det er treningsnekt for toppidretten i Viken eller ikkje. Vi ønskjer å sjå det an, ta litt tid og sjekke opp litt meir før vi tek ei endeleg avgjerd. Vi må ha litt meir kjøtt på beinet, seier generalsekretær Ottar Eide til Nitten.

Samtidig har Norges Fotballforbund fått stadfesta treningsstans i Viken og bede klubbane sine om å setje treningsaktiviteten på pause.

Grunnserien ferdig

Tidlegare tysdag skreiv Stavanger Aftenblad at sesongen blir stansa, og at det dermed verken blir spelt meir grunnserie eller sluttspel. Avisa hevda at avgjerda skulle fattast gjennom tysdagen.

Som følgje av dei nye, strenge koronatiltaka som er innførte i Oslo og Viken, er det svært sannsynleg at resten av sesongen må avblåsast. Ishockeyen har truleg for få dagar igjen på kalenderen til å få spelt dei resterande kampane.

Eide erkjenner at grunnserien i eliteserien i praksis er avlyst, men held døra på gløtt for eit sluttspel.

– No handlar det først og fremst om at laga får trene mens ein ventar på ei eventuell opning. Vi er nøydde til å få litt meir avklaringar. Viss ikkje klubbane får trena på fire veker, er det ingen sjanse, seier han til Nitten.

Seinast april

Generalsekretæren har tidlegare sagt til NTB at uvissa rundt ein restart av serien er krevjande.

– Det er ei utfordring med smittesituasjonen i Noreg, men eg synest idretten til no har betalt veldig mykje gjennom å vere nedstengt i så lang tid. No håpar eg på ei avklaring. Den beste beskjeden er at dei seier at dei jobbar for ein gjenopning av seriespelet i toppidretten, men uansett må vi få ein dato som vi kan stelle oss til, sa Eide tidlegare denne månaden.

Det har tidlegare versert fleire datoar som ishockeyen har sett for at klubbar og forbund skal vite kva som skjer. VM startar 21. mai, og det har derfor vore nødvendig å få spelt ferdig sesongen innan utgangen av april.

