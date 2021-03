Bodø/Glimt hentar spelar frå Kristiansund

sport

Det opplyser klubbane tysdag.

Klubbane er samde om vilkåra for overgangen, og Sørli er samd med Glimt om dei personlege vilkåra sine. Det er berre den medisinske testen som står att før overgangen er klar.

Kristiansund skriv at klubben er lei seg for at han mistar ein lokal spelar, og at det er vemodig å miste ein bauta som Sørli. Dagleg leiar i Kristiansund, Kjetil Thorsen, takkar spelaren for tru teneste gjennom mange år.

– Takk, Sondre, for alt du har tilført klubben gjennom desse ti åra, takk for denne gongen, seier han til KBKs nettsider.

Sørli vil sjølv takke klubben for moglegheitene han har fått.

– Etter ti fantastiske år i KBK-drakta, er det vemodig å forlate klubben. KBK vil alltid ha ein stor plass i mitt hjarte, seier han.

Sørli har spelt 127 kampar og skåra 16 mål for klubben han no forlèt.

(©NPK)