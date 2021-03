sport

Avisa hevdar å kjenne til at det tysdag blir vedteke at resten av sesongen blir stoppa, og at det heller ikkje blir noko sluttspel.

Avslutninga av sesongen kjem som ein konsekvens av dei nye og strenge koronatiltaka som er innførte for Oslo og Viken. Dei påverkar fleire klubbar i området.

Med dei nye tiltaka som vart innførte måndag, er det ikkje nok tid til at eliteserien kan få spelt dei attståande kampane.

(©NPK)