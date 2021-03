Solskjær-håp før Milan-kampen: Fire – fem spelarar kan vere tilbake

sport

Der speler Ole Gunnar Solskjærs lag avgjerande kamp mot Milan i åttedelsfinalen. Det første oppgjeret i Manchester enda 1–1.

Blant dei som kan vere tilbake frå skade er spissane Edinson Cavani og Anthony Martial. Stjernemålvakta David de Gea er ute av karantene etter å ha vore heime i Spania.

– Eg håpar at vi har fire eller fem spelarar tilbake frå skade til den kampen. Det er veldig sannsynleg at Edinson og Anthony er klare. Donny (van de Beek) forhåpentleg òg. Til og med Paul (Pogba) kan rekke turen. David er tilbake frå isolasjon, sa Solskjær etter 1-0-sigeren over West Ham søndag.

I fjor vart Solskjærs lag slått ut av Europaligaen i semifinalen. Målet er å gå heile vegen denne sesongen.

– Vi ønskjer å vere betre enn førre sesong. Vi ønskjer å komme oss til ein finale og klatre oppover på tabellen, fastslår nordmannen.

(©NPK)