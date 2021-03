NFF håpar å ha ny terminliste klar før helga

sport

Forbodet mot treningskampar førte til ein snau månads utsetjing av Eliteserien og førstedivisjon. Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), opplyser til NTB at ein håpar å ha det nye oppsettet klart innan nokre dagar.

– Det viktigaste er at vi får i gang treningskampar 2. påskedag, seier han.

Det er fordi klubbane er avhengige av ei normal oppkøyring for å vere fysisk rusta og klare for det som blir ein ny sesong med mange kampar over eit kortare tidsrom.

NFF vil gjennom veka komme med fleire detaljar for korleis seriespelet, sluttspel, kvalifiseringsspel og cupen skal bli gjennomført i norsk fotball.

