Legemiddelverket: – Uaktuelt å importere kinesisk vaksine til idrettsutøvarar

sport

IOC (Den internasjonale olympiske komiteen) kunngjorde før helga eit tilbod om kinesiske vaksinar som skal sikre at utøvarane er vaksinerte før OL-starten om dryge fire månader.

I kva land dei potensielle vaksinane skal setjast, er det stor uvisse rundt, men medisinsk fagpersonell i Noreg er klare i talen.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverket seier at det akkurat no er uaktuelt å importere vaksinane til Noreg.

– Tvilsamt og uaktuelt

– Ingen av dei kinesiske vaksinane er godkjende i Europa. Førebels har Legemiddelverket sett foten ned og sagt nei til privat import av vaksinar, seier Madsen til NTB.

Han legg til at det blir knytt sterk tvil til import av vaksinane for at dei skal setjast på idrettsutøvarar.

– I dagens situasjon ser vi det som uaktuelt å importere vaksinar på grunnlag av det, seier han.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) er samd med Madsen. Han legg i tillegg vekt på Noregs strategi med tanke på vaksinekø og skriv i ein e-post til NTB at det norske vaksineprogrammet ikkje legg til rette for vaksinasjon av OL-deltakarar.

«Det er ikke aktuelt for Folkehelseinstituttet å anbefale at idrettsutøvere prioriteres for vaksinasjon.»

«Om OL-deltakere kan bli vaksinert av arrangørlandet eller av IOC, må de organisere det selv. Det blir utenfor det norske vaksinasjonsprogrammet.»

Semje hos Olympiatoppen

Olympiatoppen har tidlegare understreka at dei ikkje ønskjer at norske utøvarar skal snike i vaksinekøen her heime.

Olympiatoppen har òg sagt at dei ikkje har noko problem med å sende uvaksinerte utøvarar til Tokyo, om ikkje vaksineprogrammet i Noreg har komme så langt som til også å dekkje idrettsutøvarar.

Kommunikasjonsansvarleg Halvor Lea i Olympiatoppen stadfestar til NTB at det er tilfellet.

– Olympiatoppen følgjer vaksineprioriteringane til styresmaktene, seier han.

OL i Tokyo startar 23. juli.

(©NPK)