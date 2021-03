Klart for britisk stjerneduell i bokseringen – Tyson møte Fury

sport

Joshuas promotor Eddie Hearn stadfestar avtalen overfor ESPN måndag, melder det franske nyheitsbyrået AFP.

– Den vanskelege delen er å få alle til å setje pennen på papiret. Men det var ein stor innsats frå alle som gjorde at vi kom i mål med dette. Du hadde rivaliserande promotorar, rivaliserande TV-stasjonar og rivaliserande boksarar, seier Hearn.

Kvar kampen skal gå, skal ikkje vere bestemt. Ei avklaring rundt det vil visstnok komme den neste månaden.

AFP skriv at Saudi-Arabia er i førarsetet med omsyn til å sikre seg retten til å arrangere kampane. Hearn seier samtidig at han har vorte kontakta av åtte eller ni moglege kampstader.

Joshua har akkurat no VM-belta i forbunda WBA, IBF og WBO. Fury har beltet i det siste store forbundet WBC. Alle belte blir sette på spel når den britiske stjerneduoen no har sagt ja til å møtast.

Alt tyder på at kampane som no ventar, blir blant dei mest imøtesette i internasjonal boksing på lang tid. Ein eller fleire duellar mellom Fury og Joshua har vore ønskt frå fleire hald.

31 år gamle Joshua har berre tapt ein einaste kamp i karrieren. Han står med 24 sigrar, 22 av dei på knockout. Tapet kom mot Andy Ruiz jr. i 2019. Då mista han alle belta sine. Nokre månader seinare vann han dei tilbake.

No ventar ei ny tøff utfordring i Fury. Han står utan tap etter at han vart profesjonell boksar. Oppgjeret mot amerikanske Deontay Wilder for eit par år sidan enda rett nok uavgjort.

