Ingebrigtsen i tvil om OL: Skeptisk til vaksine-tempoet

Førre veke uttalte Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) at alle deltakarar vil få tilbod om gratis kinesisk koronavaksine. Den er ikkje godkjend for bruk i Noreg.

– Det er heilt nytt for meg, seier Ingebrigtsen til NTB om IOCs grep.

– Vi føreset ein vaksine før vi deltek i OL, men vi vil halde oss til det offisielle regimet som er godkjent i Noreg og ikkje hive oss rundt å få ein kinesisk vaksine sånn utan vidare. Det er òg heilt uaktuelt for oss å snike i køen på noko vis, seier Ingebrigtsen.

Mindre optimistisk

Han meiner det framleis er tid, men han er ikkje så optimistisk som for ein månad sidan.

– Vi må ha føreseielegheit og kan ikkje setje vaksinen dagen før vi reiser til OL. Vi må planleggje det litt inn mot aktivitetane våre, ikkje minst i lys av det vi har sett den siste tida med reaksjonar etter vaksinasjon.

Ingebrigtsen gjentek at det ikkje er sikkert det blir OL for sønene Jakob, Filip og Henrik.

– Vi håpar og trur at i god tid før OL, så er ein vaksinert. Vi slit med tanken om å reise uvaksinerte til OL. Vi er skeptiske til å vere tre–fire veker i Japan saman med mange menneske som ikkje er vaksinerte.

– Vi skal til OL for å prestere. Då kan ein ikkje samtidig risikere helsa. Det går ikkje i hop. I kvardagen tek vi forholdsreglar og smitterisikoen er lik null, men så fort ein kjem inn i trenings- og konkurransesituasjon, er ein utsett.

Meir tvil

– For ein månad sidan var eg heilt sikker på at ein i god tid før OL ville vore vaksinert. Eg er meir usikker no, då eg synest det har hendt mykje med tempoet i vaksinasjonen.

Han bruker sin eigen heimby for å illustrere situasjonen. – I den byen vi bur i (Sandnes, cirka 80.000 innbyggjarar) er no fem prosent av innbyggjarane vaksinerte. Og dei første vaksinane i Noreg vart sette i desember. Det er jo ikkje akkurat imponerande kva ein har klart å få til, seier Ingebrigtsen og understrekar at han snakkar på vegner av heile befolkninga og ikkje berre toppidrettsgutane sine.

– Eg tenkjer ikkje på mine her. Vi har plassen vår i køen og håpar det blir vår tur, men for gutane mine ser det «helt god natt» ut. Mora mi på 78 år er jo ikkje vaksinert enno. Dette er jo ikkje eit moderne land verdig må eg seie, seier pappa Ingebrigtsen.

OL blir opna 23. juli. Dei fleste utøvarane vil vere på plass i Japan minimum ti dagar før første konkurranse. Mange kjem endå tidlegare enn det for å akklimatisere seg.

