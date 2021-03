Dortmund-sjef: – Eg har aldri sett nokon som Haaland

sport

Til avisa Die Welt seier Zorc at Dortmund, som kjempar for ein plass til Meisterligaen i neste sesong, ønskjer å behalde den 20 år gamle verdsstjerna så lenge som mogleg av sportslege årsaker.

– Eg har aldri sett nokon som han, seier Zorc.

– Viss han forlèt oss, vil det berre vere til fordel for ei handfull klubbar, legg han til.

Haaland har skåra 31 mål på 30 kampar for Dortmund i alle turneringar denne sesongen. Dortmund ligg to poeng bak Eintracht Frankfurt som har 4.-plassen som gir den siste meisterligabilletten. Köln borte laurdag er neste kamp for Haaland og co.

Og Meisterligaen bør nåast om det skal vere håp om å behalde det norske angrepsesset. Haaland har allereie sett fleire rekordar i den gjæve turneringa. Mellom anna vart han den raskaste til å skåre 20 meisterligamål. Det klarte han på 14 kampar. Den tidlegare rekorden hadde Harry Kane med 24 kampar.

(©NPK)