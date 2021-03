Warholm meiner det er riktig av IOC å kjøpe vaksine til OL-utøvarane

sport

– Eg synest det er veldig gode nyheiter at dei har planlagt å vaksinere og ikkje minst at dei har skaffa vaksine. Eg trur at det er den beste måten å få gjennomført eit OL, seier Warholm til Eurosport.

Uttalen kjem etter at president Thomas Bach torsdag kunngjorde at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) skaffar koronavaksinar frå Kina til sommarens Tokyo-OL og vinterleikane i Beijing neste år. Desse skal givast gratis til alle utøvarane.

Warholm understrekar at det er viktig at prioriteringane blir gjorde riktig utan at nokon snik i vaksinekøen.

Olympiatoppen har understreka at dei ikkje ønskjer at norske utøvarar skal snike i vaksinekøen her heime. Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa i februar at han var klar til å sende det norske laget uvaksinert til leikane i Japan om vaksinasjonen i Noreg ikkje hadde komme langt nok til også å dekkje idrettsutøvarar.

Warholm seier han stiller seg bak Olympiatoppen og seier han kan reise til Japan utan vaksine.

(©NPK)