VM i Qatar: Usemje om boikottstrategi før fotballtinget i helga

Torsdag vart det sett strek for eliteserieklubbane som held årsmøte i forkant av tinget på søndag. Fasiten er at sju klubbar har vedteke oppmoding til boikott, medan tre klubbar har vedteke forslag om at spørsmålet blir utsett til eit ekstraordinært fotballting.

To klubbar har ikkje behandla spørsmålet på allereie avhaldne årsmøte, og fire klubbar har årsmøtet sitt til gode etter fotballtinget på søndag.

Strømsgodsets styreleiar Ivar Strømsjordet seier til NTB at sjølv om klubben har teke standpunkt, vil dei nødvendigvis ikkje at det blir eit vedtak om boikott allereie no.

– Vi kjem ikkje til å gå inn i tinget til helga med tanke på at alt skal bestemmast der og då.

Strømsjordet legg til at fleire klubbar har teke klare avgjerder. Han ser ikkje bort ifrå at andre kan fremje boikott som benkeforslag.

Vil ha nytt ting

Tromsøs samfunnskontakt Tom Høgli seier at dei er blant klubbane som går til tinget med forventningar om Qatar-debatt.

– Den generelle haldninga vår er at vi får eit bra vedtak som heile Noreg kan stelle seg til.

Leiinga i klubben Oslo-Ørn har tidlegare sagt at dei støttar eit boikottforslag og at dei jobbar for at saka kjem opp på forbundstinget på søndag.

Norges Fotballforbund ønskjer at Qatar-spørsmålet skal takast opp på eit ekstraordinært ting til hausten. Fleire klubbar i Eliteserien som er innstilt på boikott, har vist forståing for at dette er ei sak som treng ei grundig behandling.

Før sommaren

Samtidig er Tromsø og Vålerenga tydelege på at eit slikt ting må skje før sommaren.

– Dette er eit framifrå høve for NFF til å verke framoverlent. Ein får gjort mykje på éi arbeidsveke, og det står att mange arbeidsveker før sommaren. Det er full vinter her eg er no, seier Vålerengas nyvalde styreleiar Tuva Ørbeck Sørheim til VG.

– Eg har stor forståing for at saka har komme tett på det ordinære forbundstinget no til helga. Vi treng tid til å setje norsk fotball inn i konsekvensane før sommaren. Men ønskjer ein å belyse det som skjer i Qatar, så har ein nok informasjon allereie, seier TIL-direktør Øyvind Alapnes.

Alvor

Høgli sa tidlegare denne veka til NTB at han var veldig oppteken av at prosessen skal gå ryddig for seg.

– Eg er oppteken av at alle aktørar blir høyrde, og at det blir gjort på ein skikkeleg måte, sa han.

Strømsjordet i Godset synest NFF har vore aktive i arbeidet med ein potensiell boikott.

– Dei tek grasrotopprøret på alvor. Det er ikkje noko tvil om kva leiinga i NFF meiner om saka: Dei vil ha eit nei til boikott, seier han.

Saka kan reisast som eit benkeforslag på fotballtingen på søndag dersom to tredelar av delegatane stemmer for. Eit eventuelt forslag om at NFF skal seie nei til deltaking i Qatar-VM vil i sin tur berre krevje simpelt fleirtal.

