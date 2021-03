Marcus Kleveland heldt på å trekke seg frå finalen – vart verdsmeister i slopestyle

sport

Hans 86,86 frå første forsøk ville halde til gull, men han slo like godt til med 90,66 i sitt siste forsøk. Dermed tok han ein klar siger.

Det vart sølv til canadiske Sébastien Toutant med 82,53 og bronse til finske Rene Rinnekangas med 82,51.

Etterpå fortalde han i sigersintervju med arrangøren at han var på nippet til å trekke seg frå VM-finalen etter at han slo seg i eit hopp under oppvarminga.

Han halta ut av bakken og hadde eigentleg gitt opp.

Trassa smertene

– Eg landa veldig hardt, og beinet kjendest ikkje så bra. Eg var på tur til å droppe ut og på veg for å ta røntgen, men eg hadde veldig lyst til å vere med, så eg drog opp igjen og starta. Eg er glad for det no, sa han i intervjuet vist på TV4.

– Det kjennest fantastisk å ha vunne. Aspen er ein av favorittstadene mine, og no er det påskevibber her. Løypa var veldig bra, og det var ein god dag.

21-åringen frå Dombås har to gonger vunne slopestylegull i X-Games, begge gonger i Aspen. Det var i 2017 og 2018, men sidan har han vore gjennom ein langvarig skadeperiode etter at han knuste kneskåla i eit uhell.

Nyleg vann han Big Air i X-Games, også det i Aspen.

Bergreim fall

Torgeir Bergrem var òg i VM-finalen, men han fall i begge forsøka sine og enda nest sist på 15.-plass.

Zoi Sadowski Synnott frå New Zealand forsvarte VM-tittelen sin då ho vann finalen til kvinnene føre Jamie Anderson og Tess Coady.

Kvinnefinalen var utan norsk deltaking.

(©NPK)