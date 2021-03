Lysdahl beste norske i Åre på 10.-plass

sport

Lysdahl er 1,86 sekund bak Vlhová. Mikaela Shiffrin og Katharina Liensberger følgjer 41/100 sekund og 57/100 sekund bak slovaken.

– Det var mykje positivt for min del. Eg angreip veldig bra. Eg fekk tidvis høg fart, men gjorde småfeil her og der eg kjende at farten bremsa ned. Men eg vel å ta med meg dei positive tinga. Det skal køyrast ein omgang til, sa Lysdahl til NRK.

Lysdahl er akkurat no Noregs beste kvinnelege slalåmkøyrar med 11.-plass i slalåmcupen.

Kristina Riis-Johannessen følgjer på 21.-plass, 2,74 sekund bak teten, medan Kaja Norbye hamna på 44.-plass av dei 46 som kom i mål. Det betyr at finaleomgangen ryk for Norbye, og det gjer han òg for Thea Louise Stjernesund som køyrde ut.

Finaleomgangen i Åre startar klokka 16.30.

