Granerud avhengig av hjelp for å rekke verdscupavslutninga

sport

Nettavisen skriv at Noregs hoppkonge Halvor Granerud må i karantene ved heimkomst til Noreg etter fjorten dagar i isolasjon i Oberstdorf.

Det gjer at Granerud treng hjelp frå Trondheim kommune i kampen for å rekke verdscupavslutninga i Planica.

Endra innreisereglar

Frå før har ein person som allereie har vore smitta av covid-19, kunna sleppe karantene, men dei reglane er no endra.

Trude Margrete Arnesen ved FHI stadfestar til Nettavisen at reglane for innreise er endra.

– Det stemmer dessverre. Det var tidlegare unntak frå innreisekarantene for dei som har gjennomgått covid-19, seier ho.

Ho forklarer at det er vanskeleg å etterprøve gyldigheita av prøvesvar tekne i utlandet, og at det er grunnen til dei endra reglane.

Vanskeleg situasjon

Granerud seier at han vart sjokkert av regelendringa, men at han er klar på at han skal følgje han.

– Eg veit ikkje om det reint smittevernmessig er nødvendig, men om det er det som er reglane, så følgjer eg dei, fortel Granerud.

Granerud må håpe på at han kan få lov av kommuneoverlegen i Trondheim til å hoppe på ski medan han er i karantene.

Ikkje umogleg

Granerud sa tidlegare i veka til NTB at han ikkje ville hoppe i monsterbakken utan trening.

– Det freistar ikkje heilt å gå rett til Planica etter fjorten dagar som sofagris, sa han.

Landslagstrenar Alexander Stöckl seier at han synest situasjonen er vanskeleg, men at Planica-deltaking ikkje er umogleg enno.

– Eg vil ikkje seie det er køyrt, men det gjer det meir tungvint med tanke på trening.

(©NPK)