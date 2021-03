Ekstraordinært fotballting 20. juni skal drøfte Qatar-boikott

sport

Det stadfestar fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Fredag vart det halde eit forbundsstyremøte der det vart vedteke at det ekstraordinære fotballtinget skal haldast 20. juni.

– Vi har peikt ut den datoen. Der skal vi drøfte spørsmålet om Qatar-boikott, seier Svendsen til NTB.

– Vi skal belyse alle sider av spørsmålet om ein eventuell boikott og lage ei god saksframstilling. Det blir eit breitt samansett utval som vi ikkje har bestemt enno, som skal jobbe med spørsmålet, seier fotballpresidenten.

Prosjektperiode

Han fortel at det no blir ein prosjektperiode på tre månader før saka skal opp til behandling 20. juni.

Ei rekkje eliteserieklubbar har den siste tida teke til orde for at Noreg bør boikotte VM-sluttspelet for neste år i Qatar. Bakgrunnen er mellom anna kritikken som er retta mot arbeidsforholda til migrantarbeidarane i landet.

– Engasjementet er bra. Nokon meiner boikott er riktig verkemiddel, andre meiner ikkje dette er riktig verkemiddel for å oppnå ønskt effekt. Forbundsstyret meiner at denne saka ikkje åleine kan handle om boikott eller ikkje boikott av VM i Qatar. Spørsmålet og arbeidet må setjast i ein større og viktigare samanheng, har Svendsen tidlegare uttalt.

Solbakken: – Må diskutere

Ei rekkje eliteserieklubbar har fatta vedtak om støtte til ein VM-boikott. Også Norsk Supporterallianse er på same linje.

Qatar har i mange år fått kritikk mellom anna for arbeidsforholda for migrantarbeidarar, i tillegg til måten meisterskapen vart tildelt på tilbake i 2010.

Landslagstrenar Ståle Solbakken sa dette på ein digital pressekonferanse fredag:

– Qatar må vi diskutere. Vi må adressere det. Spelarane er òg opptekne av det. Så går det ei grense på kva spelarane kan bruke av tid og ressursar på det med tanke på at vi òg skal gjere noko anna. Men alle dei eg har snakka med no, har vore opptekne av det, sa Solbakken.

(©NPK)