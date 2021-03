Birk Ruud og Sandra Eie til VM-finale i slopestyle

sport

Ruud var tredje best i det første av to kvalifiseringsheat for menn, med 88,50 poeng i sitt beste forsøk. Dahl vart nummer sju i same heat med 86,00. Han var eit halvt poeng frå den sjette og siste finaleplassen i heatet. Totalt enda han på 13.-plass.

Andri Ragettli frå Sveits var best i det første heatet med 91,00, Alexander Hall frå USA vann det andre med 92,25.

Sandra Eie var åttande best i kvalifiseringa til kvinnene og tok dermed den siste finaleplassen. Hennar 61,55 heldt til finale med ein margin på 1,35 poeng.

Kinesiske Gu Ailing var best i kvalifiseringa med 84,51.

Sebastian Schjerve og Christian Nummedal var langt frå finaleplass. Dei vart nummer 42 og 43.

(©NPK)