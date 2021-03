Tarjei Bø på sigerspallen – Fillon Maillet vann i Tsjekkia

sport

Storebror Bø, som vann verdscupjaktstart same stad sist søndag, skaut to fulle hus på vegen mot eitt av dei beste renna i sesongen. På ståande tok han dei fire første blinkane i raskt tempo, men brukte veldig god tid på den siste blinken.

Franske Fillon Maillet la grunnlaget for sigeren ved å vere raskare på standplass ein sin norske konkurrent.

Sturla Holm Lægreid heldt omtrent same fart som storebror Bø og gjekk ut i leiing etter liggjande skyting med eitt sekund. Han måtte likevel ut i ein strafferunde etter ståande skyting.

I mål var han 23,4 sekund bak teten. Det gir ei plassering blant dei ti beste.

Johannes Dale var heldig på liggjande, der eit par av skota gjekk kant inn. På ståande bomma han éin gong. Han plasserte seg òg inne blant dei ti beste og hadde Johannes Thingnes Bø på plassen bak seg.

Verdscupleiar Thingnes Bø heldt som vanleg ein forrykande fart i sporet, men dei liggjande skytingane hans er under pari for tida. Torsdag måtte stryningen ut i to strafferundar.

Thingnes Bø leverte samtidig ei svært rask ståande skyting og enda 37 sekund bak vinnaren i mål.

I kampen om verdscupsigeren samanlagt måtte han innsjå at forspranget til Lægreid vart redusert.

