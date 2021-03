Solid opning av Hovland – kjempar i teten i storturnering

sport

23-åringen låg på delt åttandeplass då han hadde gjort unna dei 18 første hola i storturneringa. Med unntak av ein tidleg dobbeltbogey spelte Hovland solid gjennom heile dagen.

Den norske golfprofilen starta runden sin med par på opningsholet, og på det neste paret fem-holet måtte han tole den nemnde dobbeltbogeyen. Oslo-guten reparerte samtidig noko av skaden då han fekk birdie på det tredje.

Deretter følgde birdiar òg på hol nummer sju og åtte. Halvvegs var han dermed eitt slag under par.

Hovland heldt så fram med ytterlegare åtte hol på par, før det vart ein solid birdie på dagens siste. Dermed enda han runden to slag under par. Det var det all mogleg grunn til å vere fornøgd med.

Kristoffer Ventura kom med i startfeltet som førstereserve. Han skal ha fått klarsignal til å delta berre ein time før turneringa starta.

Då Hovland var ferdig med runden sine hadde norsk-mexicanske Ventura spelt 17 hol. Dei enda med 15 par og to bogeys. Med to slag over par totalt ligg han på ein førebels delt 57.-plass.

Det blir spekulert i at Viktor Hovland kan bli pålagt straffeslag som følgje av eit regelbrot på opningsrunden. Ifølgje Eurosport skal han ha flytta ballen sin på ureglementert vis på hol nummer 15.

Førebels er ikkje Hovland pålagt nokre ekstralag.

(©NPK)