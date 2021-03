Ski-NM del 2 går som planlagt

sport

Alle dei tre noregsmeisterskapane blir arrangerte som ein del av «NM-veka vinter 2021» og blir delt fysisk opp som einskildståande arrangement.

Avslutningsdagen er det òg NM hundekøyring i det kommande VM-anlegget.

– Vi har løyve frå Trondheim kommune. Så lenge regelverket står, kan vi arrangere, seier arrangementssjef Terje Lund i Skiforbundet til NTB.

Han legg til at smitten i Trondheim heldigvis er låg akkurat no, men at det likevel ikkje er mogleg å vite kva dei neste dagane og vekene vil bringe.

NM-veka startar med lagsprint i klassisk stil i langrenn og kombinert sprint torsdag 25. mars.

Granåsen blir stengt for allmenn ferdsel gjennom dei fire arrangementsdagane. Det er ikkje opning for publikum på stadion.

(©NPK)