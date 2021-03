sport

– Dette er ikkje noko stort problem sportsleg. Vi var førebudde på både andre påskedag og 2. mai. Så vi får berre godta avgjerda. At også fotballen må rette seg etter koronautviklinga, er eg heilt samd i, seier Fagermo til NTB.

– Men viss vi kunne starta (seriespelet) 2. påskedag utan at det har noko å seie for pandemien, så meiner eg det er høl i hua at vi ikkje startar.

Utsetjinga av toppdivisjonane på både herre- og kvinnesida vart stadfesta torsdag. Fagermo meiner det er fleire agendaer blant klubbane.

– Nokre har ikkje fått forsterka laga enno. Og dei håpa på ei utsetjing fordi overgangsvindauget då kan bli forskove, seier Fagermo utan å peike på spesielle klubbar.

– Det er òg vanskeleg å hente utanlandske spelarar no fordi det i praksis er innreiseforbod. Særinteressene slår inn. Det gjer det vanskeleg å stå samla, seier Fagermo.

– Kan du forstå at nokre klubbar ønskte utsetjinga?

– Nei, absolutt ikkje. Det er likt for alle, og når ein starta sesongoppkøyringa, måtte ein ta omsyn til at sesongen startar 2. påskedag.

Han peikar på at kampprogrammet vil bli tettare etter utsetjinga og at det kan spele negativt inn for lag som skal ut i europacupar.

(©NPK)