Bodø/Glimts årsmøte utsette avgjerd om boikott av Qatar-VM

Til årsmøtet på torsdag var det fremja forslag om at klubben stiller seg bak boikottinitiativet ei rekkje klubbar i Eliteserien har gitt si støtte til den siste tida.

Glimt-styret innleidde likevel debatten med å lansere eit utsetjingsforslag i saka. Det vart stemt gjennom med 22 mot 12 stemmer.

– Klubben avviser ikkje boikott som verkemiddel mot Qatar, men ønskjer ikkje bruken av dette verkemiddelet no, sa styreleiar Inge Henning Andersen til årsmøtet.

Han påpeika vidare på at konsekvensane av ein norsk boikott ikkje er greidd ut så langt, og at det er uvisst i kva grad det vil ha dei ønskte effektane.

I forslaget som vart vedteke heiter det at Glimt støttar at det blir halde eit ekstraordinært fotballting med Qatar-spørsmålet som einaste sak på dagsordenen seinare i år. Klubben vil òg halde eit ekstraordinært årsmøte i forkant.

Ei rekkje eliteserieklubbar har den siste tida teke til orde for at Noreg boikottar VM-sluttspelet for neste år. Bakgrunnen er mellom anna kritikken som er retta mot arbeidsforholdet til framandarbeidarane i landet.

Norges Fotballforbund meiner på si side at boikott ikkje er vegen å gå.

Det er venta at Qatar-debatten blir tema på fotballtinget kommande helg.

