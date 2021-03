Ungdomspartia oppmodar til Qatar-boikott

sport

– Alle innvendingane våre mot valet av Qatar har vorte underbygd når det no er kjent at 6500 gjestearbeidarar er døde. Nok er nok. Vi ber Norges Fotballforbund (NFF) boikotte fotball-VM i Qatar. Eg kjem ikkje til å sjå på VM sjølv og oppmodar fotballinteresserte til å gjere det same, seier leiar Sondre Hansmark i Unge Venstre til avisa.

Dødstalet, som The Guardian er opphavet til, er ikkje relatert berre til bygginga av VM-anlegg.

Det var Hansmark som tok initiativet og fekk med dei sju andre ungdomspartia. Unge Høgre er det einaste ungdomspartiet som har valt ei anna linje. Leiar Ola Svenneby viser til eit landsmøtevedtak om at menneskerettsbrot ikkje skal møtast med boikott.

Norges Fotballforbund seier i ein kommentar at forbundet aldri støtta tildelinga av VM til Qatar, men at dei saman med dei andre nordiske forbunda har valt å satse på dialog for å betre forholda for utanlandske gjestearbeidarar i Qatar.

Ei rekkje norske eliteserieklubbar har vedteke å oppmode NFF til å gå inn for boikott. Det er spenning knytt til om saka blir reist på forbundstingen på søndag eller om saka blir utsett til eit ekstraordinært ting til hausten.

