Stefan Johansen gir seg på landslaget: – Ein epoke i karrieren er over

sport

Det stadfestar fotballprofilen på Instagram-kontoen sin onsdag. I eit intervju med TV 2 stadfestar landslagssjef Ståle Solbakken at han er kjend med avgjerda.

«En epoke i karrieren er over. Jeg har spilt min siste kamp med flagget på brystet. Jeg føler det er naturlig å gi meg nå med en ny generasjon på vei og det nylige trenerskiftet», skriv Johansen.

«Det har vært en ære å spille for Norge de siste åtte årene, og jeg vil spesielt takke Lars Lagerbäck som ga meg muligheten til å være kaptein. Det har vært en av de største høydepunktene i karrieren for meg og resten av familien», held England-proffen fram.

Han takkar vidare fansen, lagkameratenefor og støtteapparatet.

«Det siste året har vært spesielt for mange, også̊ for oss fotballspillere, men jeg håper at Ståle Solbakken og resten av laget kan ta Norge til nye høyder», skriv landslagskapteinen.

Johansen står registrert med 56 kampar og seks mål for det norske landslaget.

