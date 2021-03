Skiforbundet og Klæbo trekkjer VM-anken: – Vil ikkje bli oppfatta som ein sytande skiløpar

sport

Det stadfestar forbundet i ei pressemelding onsdag kveld. Kort tid før opplyste Klæbo i ein e-post sendt til NTB og andre medium at han ønskte at anken skulle trekkjast.

«Johannes har nettopp bedt om at Norges Skiforbund dropper anken mot FIS», heit det i meldinga frå pappa Haakon Klæbo.

Langrennsleiinga opplyser at ho har full forståing for valet til stjerneløparen.

– Vi har heile tida vore klar over at det er argument både for og imot at Noreg burde anke diskvalifiseringa av Johannes etter femmila i VM. Derfor støttar vi Johannes, og kontakta umiddelbart FIS då han fortalde om ønsket sitt i dag, seier langrennssjef Espen Bjervig i ei fråsegn.

Vil ikkje syte

I meldinga frå Klæbo-leiren heiter det at livet er for kort til å dvele for lenge med nedturar. Derfor ønskjer ein no å setje strek for femmilsepisoden.

– Eg føler at det blir feil å halde fram denne prosessen. Eg ønskjer å tenkje positivt – og dessutan leggje dette bak meg. Eg vil ikkje bli oppfatta som ein sytande skiløpar, seier Klæbo.

Han understrekar vidare at han har vore langt nede etter diskvalifikasjonen i Oberstdorf søndag, men at han no vil rette fokus mot skirenn og ikkje jurymøte og advokatarbeid. 24-åringen takkar alle som har bidrege til arbeidet rundt anken, mellom anna eit advokatfirma.

– Eg har vorte fortald at vi har ei god sak, sjølv om det er mange omsyn som skal vektleggjast. Men eg føler at det berre blir feil å gå vidare i denne prosessen, seier Klæbo.

– Eg står for at eg ikkje har gjort noko gale – og at eg ikkje har hindra nokon. I staden er eg oppteken av ansvar når vi går fellesstart – og redusere risikoen både for meg og andre. Men eg orkar rett og slett ikkje å forfølgje saka vidare med ein anke – uansett om eg skulle ha vunne fram eller ikkje, seier han.

Mentalt overskot

Langrennssjef Bjervig meiner ståstaden og synspunktet til hovudpersonen var heilt avgjerande å ta omsyn til.

– Det er Skiforbundet som formelt har anka saka inn til appellkommisjonen etter ønske frå Klæbo, og omsynet til utøvaren veg tyngst i ei slik sak, seier han.

Langrennssjefen seier han forstår dersom nokon reagerer på at ein vedtok å trekkje anken etter at den vart send.

– Skiforbundet er opptekne av å finne ei best mogleg løysing for dei involverte. Vi avsluttar no denne vanskelege saka og ser framover, seier Bjervig.

Klæbo seier at det først var onsdag han hadde nok mentalt overskot til å vurdere situasjonen – og at det leidde til oppmodinga om å trekkje anken.

Drama

Sluttdramaet på 50-kilometeren vil bli eit varig minne i VM-historia. Inn mot oppløpet leidde Bolsjunov, men han vart passert på utsida av Klæbo. I passeringa var trønderen borti Bolsjunovs stav, som gjorde at den gjekk mellom beina til russaren og knakk.

Klæbo kryssa målstreken først, men sigersgleda måtte raskt setjast på vent. Russland la kjapt inn ein protest til rennjuryen, som etter å ha studert bileta lenge kom til at Bolsjunov var føre Klæbo inn i dei såkalla korridorane på oppløpet.

Russaren hadde derfor rett til å velje korridor, og det vart konkludert med at Klæbo måtte diskast for å ha vore den ansvarlege i hendinga.

Iversen vart utropt til verdsmeister, medan Bolsjunov rykte opp til sølvplass. Bronsen gjekk til Krüger.

Det blir òg den endelege medaljefordelinga.

– Og no vil eg at Emil skal få heider og ære som ein ekte vinnar. Han er ein kjempegod kompis. Han fortener ei ekte hyllest – og ein god fest, skriv Klæbo onsdag.

Kommande helg går han verdscupavslutning i sveitsiske Engadin.

(©NPK)