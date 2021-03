Molde-sjefen om Granada: – Vil truleg gå rett i strupen på oss

sport

– Det viktigaste for oss er at denne kampen skal leve før returmøtet, sa Moe under ein digital pressekonferanse onsdag.

Oppgjeret på torsdag går i Spania, medan kampen neste veke er lagt til Ungarn som følgje av strenge norske innreise- og karantenereglar.

– Vi skulle gjerne spelt på heimebane, men situasjonen tillèt ikkje det. No må vi spele i Budapest, og vi må leve med det. Sjølvsagt så skulle vi helst ha teke imot Granada i Molde, svarte Moe på spørsmål frå spanske medium.

Tøff motstand

Han forventar eit spansk lag som vil gå offensivt til verks mot gjestene frå Noreg.

– Granada-laget vil truleg gå rett i strupen på oss og leggje press på oss frå første stund, sa Moe.

– Eg har fått sett Granada mot Athletic Bilbao. Dei er det femte beste heimelaga i spansk liga, men vi har stor tru på oss sjølv. Har vi ein maks prestasjon, kan vi dra herifrå med eit godt utgangspunkt til returkampen, heldt Molde-trenaren fram.

Han forklarte òg innleiingsvis litt om situasjonen i laget som har lege på treningsleir i Spania den siste tida. Moe har òg fått tilbake tre spelarar som var ute mot Hoffenheim.

– Situasjonen er litt som sist, men vi har fått tilbake Martin Bjørnbak. Stian Rode Gregersen som var suspenderte, og Eirik Hestad.

Stopparval

Med Bjørnbakk og Gregersen tilbake er det spenning rundt kven som blir valt som midtstopparar torsdag. Birk Risa og Sheriff Sinyan storspelte sist og kan få ny tillit.

Eirik Ulland Andersen, som vart matchvinnar med dei to måla sine i den siste kampen mot Hoffenheim, var òg med på pressekonferansen på onsdag.

– Opplevinga i Hoffenheim var magisk, men vi er svoltne på meir, sa han.

(©NPK)