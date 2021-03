Minnemarkering etter tragisk handballdødsfall

sport

Portugisarane kjem til å spele med sørgjebind i kampane mot Frankrike, Kroatia og Tunisia til helga. Det opplyser Det internasjonale handballforbundet (IHF) til NTB.

Det vil òg vere eitt minutts stille før oppgjeret mot tunisiarane fredag.

– Det er vanskeleg å uttrykkje kva eg føler for tida. Det er vanskeleg for meg å innsjå at vi ikkje skal jobbe meir saman, sa Portugal-trenar Paulo Pereira til nettsida til forbundet.

Quintana, som spelte VM-kamp mot Noreg for snautt to månader sidan, døydde i slutten av februar. Hjarta hans stoppa å slå under trening. Fire dagar seinare vart han erklært død, berre 32 år gammal.

Portugal kjem til å stole på 43-åringen Humberto Gomes som førstemålvakt i kval-kampane.

Noreg spelar òg OL-kval denne veka. Den går mot Brasil, Chile og Sør-Korea.

Dei to beste frå dei tre kval-turneringane får OL-billett.

