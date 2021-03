LSK Kvinner slått ut av meisterligaen med 0–4 samanlagt mot Wolfsburg

sport

Både Engen og Karina Sævik starta kampen for Wolfsburg, som hadde med seg 2–0 frå første oppgjer i åttedelsfinalen.

Kampen vart spelt i ungarske Györ på grunn av koronarestriksjonar. Der heldt LSK-kvinna godt unna dei første 40 minutta av kampen, men etter 43 minutt låg ballen i mål for det tyske laget.

Eit innlegg frå venstresida fann Pia-Sophie Wolter, som heada mot mål. LSK-målvakt Ida Norstrøm redda først, men forsvarsspelaren Ida Gausdal klarte ikkje å hindre ballen på strek og sette han i eige mål.

To minutt seinare var Engen på farten. Ho fekk ballen utanfor 16-meteren og drog seg ut mot sida før ho sette ballen i det motsette hjørnet, utakbart for målvakt Norstrøm. Målet var 22-åringen frå Melhus' første mål i Champions League-sesongen.

Etter 80 minutt prøvde Camilla Linberg seg på eit spektakulært brassespark, men Wolfsburg-målvakt Katarzyna Kiedrzynek fekk ballen rett på seg.

2-0-sigeren betyr at Wolfsburg vann 4–0 samanlagt over to oppgjer og er vidare til kvartfinalen.

