Bolsjunovs trenar om Klæbos anke-grep: – Ei sterk handling

Onsdag vart det kjent at skiforbundet trekkjer tilbake anken som tysdag vart levert til appellkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Bakgrunnen er at Klæbo ønskjer å leggje saka død.

Bolsjunov-trenar Borodavko applauderer den avgjerda.

– Dette er ei sterk handling som fortener respekt, seier han til russiske Championat. Intervjuet er òg gitt att av VG.

Borodavko gir vidare uttrykk for at han trur den norske langrennsleiren innsåg at det var gjort eit regelbrot då «hovuda hadde kjølt seg ned» etter VM-femmila.

Men Klæbo understrekar i ei fråsegn onsdag at avgjerda om å trekkje anken ikkje heng saman med at han vedgår å ha obstruert Bolsjunov i innspurten.

– Eg står for at eg ikkje har gjort noko gale – og at eg ikkje har hindra nokon. I staden er eg oppteken av ansvar når vi går fellesstart – og redusere risikoen både for meg og andre. Men eg orkar rett og slett ikkje å forfølgje saka vidare med ein anke – uansett om eg skulle ha vunne fram eller ikkje, sa han.

