Zuccarello poenglaus i Wild-siger

Kevin Fiala sende Wild i leiinga 11 minutt ut i kampen etter ein målgivande pasning frå Victor Rask. Det såg lenge ut til å bli kampens einaste mål, men i siste minutt dobla Jonas Brodin leiinga.

Zuccarello fekk 17.48 minutt på isen heime i St. Paul. Denne gongen vart tre skot på mål alt nordmannen fekk til.

Sidan han nyleg kom tilbake frå eit langvarig skadeopphald, har 33-åringen anten skåra eller hatt målgivande pasning i sju av tolv kampar. Før kampen i natt hadde Wild tapt alle dei fire kampane der Zuccarello ikkje har notert seg for målpoeng.

Wilds friske målvakt Kaapo Kähkönen varta opp med 26 redningar. Han heldt dermed nullen for første gong for Minnesota-laget.

– Eg veit ikkje om eg spelar mitt beste til no, det er vanskeleg å samanlikne, eg er berre glad over korleis ting er akkurat no, sa 24-åringen etter kampen.

– Ein vil vere roleg og sjå roleg ut, slik at lagkameratane ser at ein gjer jobben sin, så dei kan konsentrere seg om sitt.

