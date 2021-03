Verdsmeister Frankrike boikottar ikkje Qatar-VM

sport

– Qatar vart utpeika som VM-vert for lenge sidan, av ansvarlege menneske. Vi trekkjer ikkje arrangementet i tvil året før det skal avviklast. Frankrike kjem til å delta i Qatar dersom vi kvalifiserer oss, sa Le Graet til nyheitsbyrået AFP.

Spørsmålet om boikott blir stilt i ulike land etter at ei rekkje norske eliteklubbar, med Tromsø i spissen, har teke til orde for norsk boikott av meisterskapen. Det blir mellom anna gjort med bakgrunn i forholda gjestearbeidarar som byggjer VM-anlegga lever og jobbar under.

Avisa The Guardian skreiv nyleg at fleire enn 6500 arbeidarar frå fem asiatiske land har mista livet i Qatar sidan 2010, då landet vart tildelt VM.

Skuldingane om korrupsjon i søkjarprosessen er òg blant ankepunkta mot Qatar.

Den europeiske VM-kvalifiseringa startar denne månaden.

(©NPK)