VG: 16 av 18 fotballkrinsar ønskjer ekstraordinært fotballting om boikott av Qatar-VM

sport

Av dei 18 krinsleiarane er det berre leiarane i Finnmark og Troms som ikkje vil uttale seg til VG om kvar dei står i saka. Resten av dei gir uttrykk for at eit ekstraordinært ting vil vere løysinga.

Etter at Tromsø gjekk ut med krav om at norsk fotball må boikotte Qatar-VM på grunn av arbeidsforholda til framandarbeidarane som gjer VM-draumen mogleg, har fleire klubbar støtta opp om boikottkravet.

Saka kan komme opp allereie på kommande helgs fotballting dersom det kjem benkeforslag om dette. For at saka skal behandlast må to tredelar av tingdelegatane stille seg bak.

Norsk Toppfotball har likevel bede om at det blir kalla inn til eit ekstra forbundsting som seinare i år kan ta stilling til spørsmålet om boikott av VM i Qatar.

– Benkeforslag er eit godt alternativ dersom ein treng å få gjennom noko raskt. Men her har vi ikkje dårleg tid. Derfor vil ekstraordinært ting vere ei fornuftig tilnærming, grunngir Cato Haug, styreleiar i Norsk Toppfotball, til VG.

(©NPK)