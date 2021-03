Skiforbundet ankar diskvalifikasjonen av Klæbo på VM-femmila

sport

Det opplyser skiforbundet tysdag ettermiddag.

– Vi meiner det er riktig å anke diskvalifiseringa då vi er usamde i rettsavgjerda til juryen. Vi ser på hendinga som ein «race incident», seier langrennssjef Espen Bjervig i ei fråsegn.

Han understrekar vidare at anken ikkje har til hensikt å sanksjonere mot nokon utøvarar, men at resultatlista blir ståande slik løparane kom i mål med gull til Johannes Høsflot Klæbo, sølv til Emil Iversen og bronse til Alexandr Bolsjunov.

– Vi tolkar dette som eit hendeleg uhell som ingen har skuld i. Vi grunngir det med måten utøvarane går på. Johannes styrer unna situasjonen så godt han kan. Vi er ikkje samde i korleis FIS har tolka regelverket her, det seier seg sjølv når vi ankar, seier Bjervig til Dagbladet.

Kan ankast vidare

No vil ein appellkommisjon utnemnt av Det internasjonale skiforbundet (FIS) vurdere saka. Den må komme med si avgjerd innan 72 timar etter at kommisjonsleiaren har fått den norske anken, såframt dei involverte partane ikkje har vorte samde om noko anna.

Appellkomiteen kan velje å innhente ytterlegare bevis før han kjem med si avgjerd. Partane kan òg bli høyrde ein ekstra gong i saka.

Telefonkonferanse, epostutveksling og ei fysisk høyring er moglege løysingar for å få fram synet til partane.

Avgjerda som blir teken av komiteen, treng heller ikkje å vere endeleg. Den kan ankast vidare til FIS-domstolen.

VM-drama

Avslutninga av femmila i Oberstdorf vart av det dramatiske slaget. Inn mot oppløpet leidde russaren Aleksandr Bolsjunov, men han vart passert på utsida av Johannes Høsflot Klæbo. I passeringa var Klæbo borti Bolsjunovs stav, som førte til at den gjekk mellom beina til russaren og knakk.

Klæbo kryssa målstreken først, og også Emil Iversen tok seg forbi den russiske stjerna.

Russland leverte raskt ein protest til rennjuryen, som etter å ha studert bileta kom til at Bolsjunov var føre Klæbo inn i dei såkalla korridorane på oppløpet. Russaren hadde såleis rett til å velje korridor, og det vart derfor konkludert med at Klæbo var ansvarleg for hendinga, og at han måtte diskast.

Dermed vart Iversen utropt til verdsmeister, medan Bolsjunov fekk sølvet og Simen Hegstad Krüger rykte opp til bronseplass. Skiforbundet kunne anke avgjerda og valde å nytte seg av den moglegheita.

Gjort om

Eit ferskt døme på at FIS har valt å gjere om ei diskvalifisering er ein episode med slovenske Anamarija Lampic frå Tour de Ski i januar.

Ho vart diska for å ha felt Nadine Fähndrich i ein sving, ei avgjerd Slovenias skiforbund valde å anke. Appellkommisjonen valde å fjerne diskinga, men gav i staden Lampic gult kort for hendinga.

Liknande saker frå tidlegare vil vere blant tinga FIS' appellkommisjon ser på i arbeidet med å komme fram til ei avgjerd i Klæbo-saka.

