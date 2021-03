PSG utan Neymar mot Barcelona

sport

Ein skade set han utanfor, melder klubben på nettsida si.

Superstjerna hinka av banen i seriekampen mot Caen i den franske cupen for over to veker sidan. Dei medisinske prøvane viste ein skade på lysken.

Neymar har seks mål på fem kampar i Meisterligaen denne sesongen.

I det første møtet i åttedelsfinalen klarte PSG seg godt utan den brasilianske stjerna si og slo Barcelona med 4–1 på bortebane.

Neymar spelte for Barcelona frå 2013 til 2017 før turen gjekk til den franske hovudstadsklubben.

(©NPK)