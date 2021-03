NFF må ta avgjerd om seriestart denne veka

sport

Norges Fotballforbund fekk ingen oppløftande nyheiter i koronaoppdateringa på tysdag frå regjeringa. Seriestarten 5. april nærmar seg raskt.

– Vi vil ta ei avgjerd denne veka på om vi kan starte opp som planlagt. No må vi sjå på alle seriane i samanheng, seier toppfotballdirektør i NFF Lise Klaveness til NTB.

– Vi må sjølvsagt lytte til bekymringa regjeringa ytra i dag og konstaterer at vi ikkje fekk noko positivt svar. Det var ikkje noko på dagens pressekonferanse som gjorde at vi blir særleg optimistiske, seier ho.

Klaveness hadde ei positiv kjensle etter møtet mellom idretten og statsminister Erna Solberg (H) førre veke. Ho trudde heilt klart på at treningskampar kunne få snarleg grønt lys.

Etter pressekonferansen på tysdag og signala frå Solberg er situasjonen litt snudd.

– Vi har fått vite frå regjeringa at ting er vanskeleg og at mange må vente til over påske. Dette lyttar vi sjølvsagt til, seier Klaveness til NTB.

