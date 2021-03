Granerud uviss på sesongavslutninga: – Freistar ikkje å gå rett til Planica som sofagris

sport

Granerud fekk som kjent påvist koronaviruset under VM i Oberstdorf.

Tysdag møtte han pressa for å gi ei oppdatering rundt eigen situasjon. Der sa hoppstjerna at planen er å hoppe i Planica om dryge to veker, men at treningane i forkant avgjer til sjuande og sist.

– Det er planen på dette tidspunktet. Planica er ei stor og skummel bakke, så eg vil berre hoppe så lenge eg har fått trena litt på førehand, sa Granerud og la til:

– Det freistar ikkje veldig å gå rett til Planica etter fjorten dagar som sofagris.

Forsiktig opptrening

Landslagsprofilen fortalde vidare at han føler seg betre frå dag til dag, men at han er svært forsiktig.

– Eg prøver å vere så forsiktig som mogleg og ikkje belaste noko som helst, sa han.

Granerud veit at det er fare for seinskadar etter koronasjuke, og seier han vil ha tett kontakt med Olympiatoppen og lækjar for å komme tilbake på mest mogleg forsvarleg måte.

Redsel og smittesporing

Granerud la til at han var redd då sjukdommen slo til, men at frykta har forsvunne i takt med at symptoma gradvis har vorte mildare.

Redsla kjende han mest på då ein arbeidde med smittesporing og testing av lagkameratar.

– Dei første tankane mine var at eg var redd for å ha smitta andre, sa han.

Granerud meiner sjølv at den beste teorien er at han vart smitta på reisa frå Romania til Tyskland før VM.

Renna i Planica startar 24. mars med kvalifisering.

