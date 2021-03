Den etiske komiteen til fotballforbundet støttar ikkje VM-boikott

sport

Det vart konklusjonen etter at komiteen tysdag hadde møte om debatten om NFF bør boikotte fotball-VM i Qatar.

– Avgjerda om å leggje VM i 2022 til Qatar har vore vanskeleg for norsk fotball frå starten. Vi har vore opptekne av at NFF skal vere ei tydeleg stemme i den internasjonale debatten om menneskerettar og antikorrupsjon. Det er positivt at forbundet har samarbeidd tett med nordiske søsterorganisasjonar, ILO og Amnesty i denne saka. Dette arbeidet må følgjast opp vidare fram mot VM, for å halde trykket oppe mot dei sentrale aktørane, seier leiaren i den etiske komiteen, Mina Gerhardsen, i ei fråsegn.

På møtet orienterte fotballpresident Terje Svendsen om dialogen med klubbane og innstillinga styret hadde til vedtak på tinget.

– Komiteen støttar vurderinga av at boikott er eit lite effektivt verkemiddel for å påverke forholda for migrantarbeidarar og menneskerettssituasjonen generelt i Qatar, seier Gerhardsen.

– Kritikken mot arrangementet støttar vi sjølvsagt, men framfor boikott bør Fotball-Noregs leiarar og utøvarar vere ei tydeleg stemme for menneskerettar fram mot og under VM.

Gerhardsen opplyser at avgjerda om å leggje VM til Qatar har vore tema i etisk komité ei rekkje gonger sidan tildelinga vart gjort, og at komiteen har vore orientert om arbeidet som er gjort frå fotballforbundet i tilknyting til arrangementet.

