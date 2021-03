«Bunkers»-opplading før OL-jakta

sport

Kampane blir spelte fredag, laurdag og søndag. – Det ser veldig bra ut her på alle område. Vi bur i tredje etasje på eit hotell og tek berre heisen ned i kjellaren der kamphallen og treningsfasilitetane ligg, seier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB frå den montenegrinske hovudstaden Podgorica.

– Vi vart koronatesta då vi kom og fekk svara, alle var negative, etter berre fire timar. Det kan ikkje bli meir trygt innanfor dei rammene vi lever i, i verda for tida.

– Opplegget her er veldig bra, og vi er veldig sugne på å revansjere oss med godt spel, seier Sander Sagosen til NTB.

Montenegro er knallhardt ramma av koronasmitte.

– Det einaste vi gjer her innimellom, er at vi tek nokre svært korte lufteturar ut av romma, seier Torgalsen.

Den norske troppen nytta eit eige charterfly som henta spelarar med base i Tyskland og Danmark på vegen mot Montenegro.

Lang ventetid

Landslagssjef Christian Berge vart fødd eitt snautt år etter at Noreg sist (1972, München) spelte olympisk herrehandball.

Noreg kom ikkje opp på sitt beste nivå under VM i Egypt i januar, og det enda med ein sjetteplass.

Noreg hamna i den klart mest gunstige kvalifiseringsturneringa. Unngår det norske laget å gå vidare, vil det vere ein stor sensasjon.

Brasil, Noregs første motstandar (fredag), får tilbake både trenaren Marcus Oliveira og sin beste spelar (Barcelonas Thiagus Petrus). Begge desse stod over VM i januar på grunn av koronasjuke.

Brasilianarane er svært gode på sitt beste og klarte uavgjort mot bronsevinnar Spania i opningskampen i VM.

Nytt lag

Sør-Korea valde å ikkje sende sitt beste lag til VM. I staden har 16 spelarar lege i treningsleir i over to månader for å vere klare til OL-kvalifiseringa.

Chile endar høgst truleg som jumbo i turneringa.

Dette er dei to andre turneringane, og i begge ligg det an til ein tøff duell mellom tre lag:

* Frankrike (vertsnasjon), Kroatia, Portugal og Tunisia.

* Tyskland (vertsnasjon), Sverige, Slovenia og Algerie.

Alle kampane i OL-kvalifiseringa blir spelte føre tomme tribunar.

(©NPK)