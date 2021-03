Solskjærs triumf: Ingen andre har fleire sigrar enn tap mot Guardiola

sport

Ifølgje statistikktenesta Opta, er Solskjær nemleg den første trenaren i Manchester Uniteds historie som har vunne dei tre første bortekampane sine i alle turneringar mot dei lyseblå.

Etter å ha vorte konfrontert med rekorden etter kampen, ville ikkje Solskjær fokusere så mykje på det blant jubelen etter sigeren.

– Det er så mange rekordar som blir kasta rundt, men det betyr så lite i det store og heile, sa Solskjær til TV 2.

I tillegg er Solskjær den einaste blant 67 managerar som har spelt tre eller fleire kampar mot Pep Guardiola, som innbyrdes har slått Guardiola meir enn han har tapt.

Solskjær har vunne fire kampar og tapt tre for den spanske stjernemanageren og har hatt eit grep om den interne kampen mellom dei to i tida si på Old Trafford.

Solskjærs merittar mot Manchester City både som speler (i kamptroppen) og manager:

Sigrar: 4

Uavgjort: 3

Tap: 6

